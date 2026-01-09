【モデルプレス＝2026/01/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が1月8日、自身のInstagramを更新。へそ出しショットを公開し、話題になっている。【写真】人気KPOP美女「腹筋のライン綺麗」へそ出しカウガール姿◆ジヒョ、ミニ丈トップスで美くびれジヒョはカウボーイハットを被り、Tシャツを内側に折り込みミニ丈風にしたへそ出しルックを公開。小麦色の肌に腹筋の縦のラインがくっきりとして