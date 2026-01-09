――25年を振り返って25年度までの「中期経営計画23-25」の3年間は、想定していた取り組みは達成できたと感じている。前中計期間は、コロナやロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー問題など想定外の経験をしたので、遅れた3年間を取り戻すべく、やるべきことがある程度順調に進んだ。最大の課題は、収益のボラティリティを安定化させることだった。製粉事業は比較的安定しているが、油脂事業と糖質事業は原料価格の変動に販売単