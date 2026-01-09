パスタチェーン「ジョリーパスタ」は、1月8日(木)から、冬の定番として人気の“窯焼きチーズパスタ”2品と、豆乳仕立てのパスタ1品を発売した。「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」をはじめ、チーズをたっぷりのせてオーブンで焼き上げた、冬の定番ラインアップとなっている。〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース価格:1,639円