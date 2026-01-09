TWSのギョンミンが、最後の制服姿を見せた。1月8日、TWSの公式インスタグラムには「今日の主人公」というコメントとともに数枚の写真が投稿された。【写真】爆イケ10代！TWS・ギョンミンの大人ショット公開された写真には、1月8日に行われたソウル・韓林（ハンリム）演芸芸術高等学校の第15回卒業式に出席したギョンミンの姿が収められている。制服に身を包んだギョンミンは、花束を手にした記念ショットや応援ボードを掲げた姿な