メ～テレ（名古屋テレビ） ドラフト１位・中西聖輝投手が早くも、ナゴヤ球場でキャッチボールを行いました。 「おはようございます！」(中西投手) 入寮から一夜が明けた8日、さっそくグラウンドに姿を現したドラフト1位・中西投手。 入念なストレッチとウォーミングアップで身体を温めると―― 大学日本代表でも相手をしたというドラフト2位・櫻井頼之介投手とキャッチボールを開始。