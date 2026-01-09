メ～テレ（名古屋テレビ） 無登録で貸金業を営んだとして、岐阜県の暴力団幹部の男が逮捕・送検されました。 貸金業法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、岐阜県関市明生町に住む指定暴力団稲川会の傘下組織幹部、澤村好明容疑者(75)です。 警察によりますと、澤村容疑者は2022年5月から去年1月にかけ、岐阜県に住む40代の女性と50代の男性に、7回にわたって計44万7000円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだ疑いがも