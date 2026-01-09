メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知ゆかりの現代美術家4人が、名古屋市美術館が所蔵する作品と自身の作品を組み合わせ、新たな魅力を発信する特別展が9日から始まりました。 名古屋市美術館で始まった特別展では、岡崎市の非公式キャラクター「オカザえもん」を生み出した愛知県在住の作家・斉と公平太さんが、名古屋市美術館に所蔵されているアメデオ・モディリアーニの「おさげ髪の少女」を題材に展示を作