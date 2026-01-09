バーガーチェーン「モスバーガー」は2月5日、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とコラボしたマスコット付きセットを発売する。ラインアップは、「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」の2種類。価格はいずれも税込1,200円。販売期間は2月28日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。「チキンナゲット×マイメロディ マスコット