メ～テレ（名古屋テレビ） 警察官の士気と団結力を高めようと、新年恒例の愛知県警の視閲式が名古屋市南区で行われました。 南区の日本ガイシスポーツプラザで行われた視閲式には、警察官約475人が参加し、パトカーや白バイ、警察犬なども集結しました。 式では、佐藤隆司本部長を前に、機動隊員らが力強い行進を見せました。 佐藤本部長は訓示の中で、暴力団対策の推進や交通死亡事故の抑止などを今年