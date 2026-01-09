9日朝、県内は放射冷却の影響により、野辺山や奈川など18地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。9日午前7時ごろの南佐久郡南牧村の野辺山高原。白くなった木々が朝日に照らされていました。9日朝の野辺山の最低気温は氷点下16.7度と、最も寒い時期を下回る、県内一番の寒い朝となりました。住民は「しびれるくらい寒い」「着たり巻いたり、うちの中カーペットで温かくしたりして」9日朝の県内は、寒気が残る中