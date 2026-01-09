訪日外国人によるバックカントリースキーなどの遭難を防ごうと9日、長野市で啓発活動が行われました。9日朝、JR長野駅前では県の職員や県警の救助隊員など10人が外国人スキーヤーに声を掛け山の天気予報や雪山装備を確認するよう呼び掛けました。県警によりますと県内では昨シーズンバックカントリーによる遭難者が30人。そのうち外国人が14人でいずれも過去5年間で最多となっています。県 山