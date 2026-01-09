イングランド2部バーミンガムのFW古橋亨梧に、古巣スコットランド・プレミアリーグのセルティックへのレンタル移籍が浮上したと8日、複数の英メディアが報じた。古橋はセルティック時代に在籍3年半で公式戦165試合に出場して85得点を挙げ、数々のタイトルをチームにもたらすなど大活躍。昨年1月にフランス1部レンヌへ移籍すると出番が減少し、昨夏加入したバーミンガムでもここまで公式戦出場25試合で1得点にとどまっている。