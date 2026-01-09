あす10日（土）からは、今年初めての3連休という方が多いかもしれません。3連休は、日本海側を中心に大雨・暴風のち、大雪・猛ふぶきとなるおそれがあります。スリップ事故や車の立往生などの交通障害、空の便や鉄道など交通機関の大きな乱れにも警戒が必要です。■きょうは日本海側の雪も小康状態きょう9日（金）は、日本海側の雪はいったん小康状態となります。全国的に風も比較的穏やかで、日差しのもとでは少しホッとできる所