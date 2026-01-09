中島健人（31）が9日、東京・中央区のブルガリ銀座タワーで、高級宝飾品ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任会見を行った。中島は2月6日から開催される、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」を歌唱する。ブルガリ発祥の地も、初主演した海外ドラマ「コンコルディア」の撮影もイタリア。同国と縁が深いことに「本当にご縁の連続といいますか…」と感慨深そうに話して「昨日、『結晶』の