台湾で話題の小説『四維街一号に暮らす五人』の日本版刊行にあたり、去る8月23日に台北駐日経済文化代表処台湾文化センター（東京・虎ノ門）で、著者の楊双子さんと作家の角田光代さんのトークイベントが行われました。初顔合わせのお二人でしたが、歴史、ジェンダー、食などさまざまに話題が広がって――（構成：篠藤ゆり撮影：岸隆子〈Elenish〉）【書影】『四維街一号に暮らす五人』古い日式建築の女性専用シェアハウス・四維