ホンダが「超デカい“本格SUV”」日本初公開！ “全幅2m”超える「ビッグサイズ」に衝撃走る！2026年1月9日に幕張メッセで開幕した「東京オートサロン2026」。その会場に設けられたホンダブースは、創業以来の原動力である「夢」と、脈々と受け継がれる「Honda Sports DNA」を色濃く反映した展示が行われ、ファンの熱気に包まれていました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダの新たな「スポーツモデル」です！（22枚）今