ヴェルファイア顔のセダンの正体とは？2026年1月9日、日本最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」が千葉市美浜区の幕張メッセで開幕し、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちが手がけたカスタムカー達が初公開されました。なかでも大きな注目を集めているのが、トヨタ「ヴェルファイア」にセダンの優雅さを融合させた意欲作「ヴェルファイア セダン」です。【画像】超カッコイイ！ これが初公開の斬新「ヴ