2026年2月に開催される冬季オリンピックのアルペンスノーボードに出場する静岡県掛川市出身の三木つばき選手を応援しようと、応援ボードが1月7日、地元の掛川市役所に設置されました。 【写真を見る】三木つばき選手に応援を届けるメッセージボード＝静岡・掛川市役所 お披露目されたのは、2月の冬季オリンピックで活躍が期待される掛川市出身の三木つばき選手を応援する応援ボードです。