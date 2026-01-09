静岡県にある浜岡原発の再稼働の審査を巡り中部電力がデータを不正に操作していた問題で、1月9日午前、中部電力の原子力本部長らが御前崎市長や市議に対して、説明を行いました。 【写真を見る】データ不正問題で御前崎市議会に説明する中部電力の豊田哲也原子力本部長ら＝静岡・御前崎市 ＜鈴木康太記者＞ 「『ねつ造事案について強く非難する』データ不正という前代未聞の事態が明らかになってから4日、初