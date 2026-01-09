8日、広島市内の市道で道路を渡っていた高齢女性が車にはねられ、死亡する事故がありました。 8日、午後２時１０分頃、広島市中区上幟町の市道で、道路を歩いて横断していた８０代の女性が右折していた車にはねられました。 女性は病院へ搬送されましたが、事故から約１時間後に死亡しました。 車には運転席の後ろに、未就学の女の子が乗っていましたが、運転手と女の子にけがはありませんでした。 現場は県立美術館や縮景園近