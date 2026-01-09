静岡市が清水港に整備を予定する海洋文化施設について、難波喬司市長は建設費の高騰により計画の見直しが難航しているとして、開業時期は早くても2028年の秋以降になる見通しを示しました。 【写真を見る】海洋文化施設「海洋・地球総合ミュージアム」イメージ図 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「今、非常に苦労しているのは、建設コストが高騰する中（事業者が）要求水準書以上の内容でつくり、運営しないといけないと