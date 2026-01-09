新潟県内の大雪のピークは過ぎましたが、10日からの3連休は冬の嵐となる見込みで、新潟地方気象台が警戒を呼びかけています。 冬型の気圧配置が緩み高気圧に覆われていく見込みの県内。8日からの大雪のピークは過ぎ、午前6時までの24時間に49cmの雪が降った妙高市関山では青空が広がる中、住民が除雪作業に汗を流していました。【住民】「一日で朝30cm、夕方30cm、それでこの屋根の雪ひどいもんですね」そして、10日