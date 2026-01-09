サッカー・アルビレックス新潟は9日朝、宮崎県でのキャンプに向け新潟空港を出発しました。 2月に始まる100年構想リーグ開幕前のキャンプに出発するため、朝に新潟空港に姿を現したアルビレックス新潟の選手達。今季からチームの指揮を執る船越新監督の指導のもと、選手たちは9日から宮崎県で2月28日まで1次・2次キャンプを実施。チーム作りを行い開幕戦に備えます。【アルビレックス新潟早川史哉選手