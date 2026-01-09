開発から10周年を迎えた熊本県のブランドイチゴ、「ゆうべに」をPRするイベントが開かれました。放送：2026年1月8日 【写真を見る】甘みも酸味もおいしい一粒、おひとつどうぞ熊本のブランドイチゴ「ゆうべに」10周年をPR 「ゆうべに」は県が独自に開発したイチゴで、甘さと酸味のバランスが良いのが特徴です。 1月8日、開発から10周年となる「ゆうべに」の魅力を知ってもらおうと、JA熊本経済連が熊本空港で観光客にPRしまし