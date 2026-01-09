新潟県見附市で8日、排水路の増圧ポンプの基盤が故障したことにより、配水池に水が送れなくなっていることから市内の一部地域に断水が発生しています。復旧の目途は立っていません。 断水が発生しているのは、見附市上北谷地区などです。見附市によりますと、この地域に配水しているポンプの制御盤が故障した影響で、浄水場から送られてくる水を配水池にくみ上げることが出来なくなっているということです。市は8日夜に7カ所の給