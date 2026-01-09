建物諸設備の老朽化に伴い、2026年5月公演をもって閉館を予定している大阪・松竹座。同劇場で公演を行ってきたSTARTO ENTERTAINMENT社関西出身のアーティストが3月24日に一同に会するイベントの開催が発表された。【写真】意気込みをみせるなにわ男子タイトルは『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式