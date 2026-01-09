田中幸雄被告「餃子の王将」を展開する王将フードサービス社長射殺事件で、殺人と銃刀法違反の罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部田中幸雄被告（59）の第2回公判が9日、京都地裁で開かれた。事件現場で見つかったたばこの吸い殻を巡り、検察側が請求した証人の尋問が行われ、実況見分を担当した元警察官が「間近で見て2本とも新しい物だと感じた」と証言した。検察側は冒頭陳述で、吸い殻に付着した唾液のDNA型が、