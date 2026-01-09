お笑い芸人のCRAZY COCO（39）が8日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。食リポについて自身が疑問に思うことを話した。この日は大人気企画「小さい声でなら言える女子会」をプレーバック。当時放送されなかった禁断の話題をディレクターズカット版で放送した。「食リポとかで棒状のものを食べる…絶対後々、切り抜きで回ってくるのに、もう棒状の食リポなくて良くないですか？」と切り出したCOCO