◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。8日、男子シングルスでは前日に引き続き1回戦8試合が行われ、日本のエース、張本智和選手が登場。安定した強さで2回戦進出を決めました。張本選手が対戦したのは中国の向鵬選手(11位)。第1ゲームから圧倒し11-4で取ると、第2、第3ゲームでも粘る相手に勢いを渡さず3-0(11-4、11-7、11-8)でストレート勝ち