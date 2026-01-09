昨年１１月に引退を発表した元小結遠藤の北陣親方が９日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で行われた海老名香葉子（えびな・かよこ）さん（享年９２）のお別れの式に参列し、追悼のメッセージを送った。北陣親方は石川県穴水町出身。海老名さんが戦時中に同町に疎開していた縁で、入門当時から親交があった。「香葉子さんは本当に優しいオーラをまとわれている方。本場所で好成績を残したら『感動しました』と手紙をいただ