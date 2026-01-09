「今日、何作ろう？」冷蔵庫の前で立ち尽くしたり、スマホ片手にレシピ検索を延々と続けたり……。「作りたい気分はあるのに、ちょうどいいレシピが見つからない」。そんな経験、ありませんか？そんな献立やレシピの迷いに寄り添ってくれるのが、オレンジページnetの《AIレシピ検索》。料理編集者30人以上の知見を学習したAIが、家族構成や生活スタイル、今の気分までくみ取りながら、「これなら作りたい！」と思えるレシピを提案