鹿児島県内は寒気が流れ込んだ影響で各地で冷え込みが強まり、9日あさは33の観測地点のうち14地点で氷点下となりました。 9日あさの伊佐市大口では、今季最低のマイナス7.8度を記録。伊佐市でマイナス7度以下を記録したのは、4年ぶりになります。 川では近くの草木にはねた水が凍る様子が見られました。 小学校の校庭では、たらいの水面にできた氷に、子どもたちも興味津々な様子でした。 (児童)「冷たいです」 県内は寒気が