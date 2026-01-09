【北欧通貨】ドルクローナはもみ合い＝スウェーデンクローナ 昨年末に9.1400を一時割り込んだドルクローナ。昨年はドル安クローナ高の流れが目立つ1年となった。26日（日本時間27日早朝）に安値を付けた後、年明けまで買い戻しが続いたが9.2500声では二t美売りが出て9.15に迫るなどドル安クローナだか基調が継続。その後再び少し反発して直近9.23前後での推移。 対円では17円を挟んで