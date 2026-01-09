谷原章介（53）の長男で俳優の谷原七音（22）が9日、13日から放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「東京P．D．警視庁広報2係」（火曜午後9時）の制作発表会に登壇した。同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。福士蒼汰演じる主人公今泉麟太郎は、捜査一課を夢見て警視庁に入るも広報課へ異動に。過去に起きた事