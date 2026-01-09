“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。本日1月9日（金）の放送より、1月のピックアップアーティスト・NCT WISHが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！“最後のNCTグループ”誕生の過程を追うリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』から誕生した、SMエンタテインメント所属の6人組ボーイズグループ・NC