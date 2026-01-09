【「魔法少女×敗北裁判1」重版出来】 1月9日発表 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス「魔法少女×敗北裁判」第1巻の重版を行なったことを発表した。価格は748円。 本作は、異界からの侵略者「怪異」と戦う魔法少女たちが、敗北したときに送られる「敗北裁判」を描くファンタジー法廷マンガ。現在は第2巻まで発売されている。