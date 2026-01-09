★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２フィジカルＡＩ ３ドローン ４人工知能 ５半導体 ６防衛 ７宇宙開発関連 ８地方銀行 ９ペロブスカイト太陽電池 １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「全固体電池」が１５位にランクインしている。 全固体電池は、既存の二次電池では液体である電解質を固体にして、正極と負極