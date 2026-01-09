ウェルネス・コミュニケーションズが大幅続伸している。８日の取引終了後に、１月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の更なる流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。また、株式分割に伴い、２６年３月期の期末一括配当予想を４２円７７銭から２１円４０銭へ実質増額修正した。 出所：MINKABU PRESS