ジェフユナイテッド千葉は9日、2026シーズンの選手背番号を発表した。昨年に29番だったMFカルリーニョス・ジュニオは10番を背負う。2009年以来のJ1復帰を果たした千葉はシーズン移行前のJ1百年構想リーグに向けてRB大宮アルディージャからMF津久井匠海、ベガルタ仙台からDF石尾陸登、大分トリニータからMF天笠泰輝を獲得。関東大学リーグ2部で得点王とアシスト王に輝いた拓殖大FW松村拓実も加入する。スタッフ陣ではアカデミ