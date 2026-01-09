山形県鶴岡市の高校生が栽培したお米が、市のふるさと納税の返礼品として出品され、おととい（今月７日）から受け付けがはじまっています。 【写真を見る】「味は保証できます」高校生が栽培したコメがふるさと納税の返礼品に！ モチモチ食感で冷めてもおいしい仕上がりに！（山形・鶴岡市） お米に込めた思いを聞きました。 こちらがそのお米。県立庄内農業高校・食糧生産科の生徒が栽培したものです。 品種はミルキー