ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月11日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[エレーナ リバキナ] 1 - 2 [カロリナ ムホバ] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第6日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子シングルス準々決勝で、第3シードのエレーナ リバキナと第11シードのカロリナ ムホバが対戦した。