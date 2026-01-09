山形市七日町大通りに面する旧大沼山形本店の建物の窓が破られ、何者かが侵入した可能性があることがわかった。警察が付近を通る人に話を聞いているほか、目撃情報などがないか調べを進めている。 【写真を見る】【速報】旧大沼山形本店の建物に何者かが侵入か警察が捜査（山形市） 現段階では、窓が破られただけか、何者かが侵入したのか、盗まれたものがあるのかなどはわかっていない。 ■現場（画像）