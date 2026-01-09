『日本ゲーム大賞2025』フューチャー部門を受賞した長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のストーリーを深めるために制作された“ドラマ篇”が間もなくスタート！日本テレビにて1月13日（火）24:59〜放送開始。毎週火曜日 24:59〜25:29 放送（関東ローカル）。TVer（https://tver.jp/series/sraszdzp5s）／Huluにて配信。放送に先立ち、第1話冒頭の5分間をノーカットで先行公開！そしてこの中に、第1話の後半に繋がる伏線も隠されていて―