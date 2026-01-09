あすからの3連休は、強烈な寒気が南下します。日本海側を中心に大雪や暴風に警戒が必要です。一方、太平洋側は空気の乾燥が続きそうです。気象予報士・及川藍さんの解説です。あすからあさってにかけて、低気圧が急速に発達しながら日本海へ進み、冬型の気圧配置が強まります。日曜日は全国的に北寄りの風が強く吹いて、上空には強い寒気が流れ込んでくるでしょう。あすのお昼頃から日本海側では次第に雪の範囲が広がっていきます