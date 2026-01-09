国際宇宙ステーション（ISS）に滞在する宇宙飛行士1人が健康上の問題があるとNASAが発表しましたが、JAXAはきょう、ISSに滞在中の油井亀美也さんは体調に問題がないと明らかにしました。NASAは8日、ISSに滞在している宇宙飛行士1人に健康上の問題があるとして、予定を前倒して近く地球に帰還させると発表しました。プライバシー上の理由から個人名などは明らかにされていませんでしたが、JAXAによりますと、油井さんの健康状態に問