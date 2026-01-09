東京・世田谷区のコンビニエンスストアで商品を奪い、呼び止めた店の店長にけがをさせた罪に問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。東京・杉並区の無職、越前谷真将被告（50）はおととし（2024年）11月、世田谷区内のコンビニエンスストアで缶コーヒーや菓子パンを奪って店の外に出たあと、呼び止めた男性店長の顔などに暴行を加え、けがをさせた罪に問われています。東京地裁できょう（9日）開かれた初公判で、検察側