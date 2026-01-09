トランプ大統領が、アメリカによる南米・ベネズエラへの関与は「数年単位」で続くとの見通しを示したと、アメリカメディアが報じました。これはトランプ大統領が7日、「ニューヨーク・タイムズ」のインタビューに答えたもので、ベネズエラへの監視を続ける期間について、「時間がたてば分かるだろう」と述べるとともに、1年程度ではなく、「数年単位」で関与を続けるという見通しを示しました。ベネズエラの再建については「石油を