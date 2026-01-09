千葉県匝瑳市の資材などを置くいわゆる「ヤード」で時価およそ500万円の乗用車を盗難車と知りながら保管したとして、アフガニスタン国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのはアフガニスタン国籍で佐倉市の自称アルバイト、セカンダリィ・ザケル・ホセイン容疑者（28）で、おととい（7日）、匝瑳市のヤードで時価およそ500万円の乗用車を盗難車と知りながら保管した疑いがもたれています。警察によりますと、違法ヤードの捜査で立