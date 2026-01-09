9日午前7時15分ごろ、栃木県足利市山下町で「建物から煙が見える」と近隣住民から119番があり、住宅5棟が焼ける火災が起きた。足利署によると、無職清水良男さん（68）宅から燃え広がり、隣の住宅の焼け跡から2人の遺体が見つかった。清水さんも負傷したが、命に別条はないという。署は2人の身元確認を進めるとともに、出火原因を調べる。現場はJR山前駅から北約650メートルの住宅街。