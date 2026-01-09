山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山で８日に発生した山火事は鎮火の見通しが立たず、９日早朝から懸命の消火活動が続けられている。火は麓の集落まで約１５０メートルに迫っており、住民らは不安な様子で見守った。地元消防によると、出火したのは登山道沿いにあるベンチなどが置かれた場所とみられ、当初は近くに積み上げられた木材が激しく燃えていたという。上野原市大目地区に住むパート従業員の女性（７３）は夫と２